Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 15-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 15-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает выпускающий редактор Александр Плеханов.</em></p> <p><a href="https:///online/81028" target="_blank"><strong>«Мордовия» - «Анжи» - 4:0</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов</strong>. <em>Прогноз: 1:0</em>. Родное поле должно сыграть на руку. Саранскому коллективу отступать уже некуда. «Анжи» же пока выглядит очень несбалансированно. Никак махачкалинцы не могут нащупать свою игру в этом сезоне.</p> <p><strong>Александр Плеханов</strong>. <em>Прогноз: 1:1</em>. Обеим командам нужна победа, поэтому битва предстоит интересная. Однако волнение и важность результата сыграют свою роль. Будет результативная ничья.</p> <p><a href="https:///online/81030" target="_blank"><strong>«Урал» - «Ростов» - 1:2</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 0:0</em>. Не знаю, где будут команды играть: на улице или в манеже, тут разные нюансы могут быть. У Бердыева команда почти не пропускает, так что матч будет «сухим».</p> <p><strong>А.П</strong>. <em>Прогноз: 0:2</em>. «Урал» Скрипченко набрал неплохую форму и обыграл «Спартак». Но «Ростов», неожиданно расположившийся на второй строчке, должен набирать три очка.</p> <p><a href="https:///online/81032" target="_blank"><strong>«Уфа» - «Амкар» - 2:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 1:0</em>. За хозяев поля сыграет фактор своего поля. Да и добротный коллектив Перевертайло засиделся в подвале турнирной таблицы. Просто потом из зоны вылета можно и не выбраться.</p> <p><strong>А.П</strong>. <em>Прогноз: 0:0</em>. «Амкар» совершил сенсацию, остановив «Терек». Но в гостевом матче с «Уфой» пермякам придется тяжело. Нулевая ничья - закономерный результат.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446809615_Динамо.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///online/81029" target="_blank"><strong>«Динамо» - «Кубань» - 2:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 2:1</em>. У «Динамо» сейчас непростая ситуация, но я верю, что Кобелев сможет достучаться до команды. Да, у Краснодара все залетало в матче с «Локомотивом», но в Химках будет не так просто. Бело-голубым сейчас психологически очень необходимо взять три очка.</p> <p><strong>А.П</strong>.<em> Прогноз: 0:2</em>. Такое «Динамо» не является грозным соперником для разыгравшейся «Кубани». Разгромив «Локомотив», краснодарская команда показала, что она окончательно вышла из кризиса.</p> <p><a href="https:///online/81031" target="_blank"><strong>«Терек» - «Спартак» - 2:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 2:1</em>. Думаю, что удача будет на стороне грозненского клуба, хотя «Спартак» сейчас сел на сбор, может что переосмыслят. Вообще вся эта шумиха вокруг игроков может не сыграть на руку москвичам. Немного странно, зачем кто-то выливает информацию для внутреннего пользования в прессу. Это может негативно сказаться на команде.</p> <p><strong>А.П</strong>. <em>Прогноз: 2:2</em>. Самый непредсказуемый матч уик-энда. Обе команды хотят реабилитироваться за поражения в предыдущем туре. На «Терек» при этом будут давить домашние трибуны. Поставлю на результативную ничью.</p> <p><a href="https:///articles/447544" target="_blank"><strong>Кого должен продать «Спартак»? Выбор читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446809631_Мага.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///online/81033" target="_blank"><strong>«Рубин» - «Крылья Советов» - 2:0</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 2:0</em>. Пусть коллектив из Самары и будет посвежее, ведь «Рубин» играл в еврокубках. Но казанцам очень важно сейчас взять три очка, чтобы понять в какой восьмерке коллектив в итоге окажется. «Рубин» повыше классом и по подбору исполнителей. В «Крыльях», конечно, могут задуматься о смене тренера. Другое дело, что до зимнего перерыва уже ничего делать не будут, все выводы сделают уже во время паузы.</p> <p><strong>А.П</strong>. <em>Прогноз: 1:0</em>. Насмотревшись на чудеса Рыжикова в Лиге Европы, можно с уверенностью утверждать, что голкипер «Рубина» от «Крыльев» не пропустит. Казанцы должны забить хотя бы один гол и добыть три очка.</p> <p><a href="https:///online/81027" target="_blank"><strong>«Краснодар» - ЦСКА - 2:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 1:0</em>. Какие-то серии всегда прерываются, да и «быки» прилично выглядят. Особенно впечатляющим «Краснодар» предстал в игре с «Крыльями Советов», которым забил четыре мяча. У команды Олега Кононова на один день на подготовку будет меньше, но ЦСКА уже, на мой взгляд, немного «поднаелся» футболом. Главное, чтобы судейство было на высоте и не мешало игре.</p> <p><strong>А.П</strong>. <em>Прогноз: 1:1</em>. Важный матч для обеих команд. Армейцам сейчас важно не упустить завоеванное преимущество, а «Краснодару» необходимо подобраться к первым местам. Команда Кононова в хорошей форме и сможет отобрать очки у лидера чемпионата.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446809741_Хульк.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///online/81026" target="_blank"><strong>«Локомотив» - «Зенит» - 2:0</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 1:3</em>. «Зенит» сейчас набрал ход, команда решила все задачи в еврокубках, выйдя в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Теперь пора коллективу Андре Виллаш-Боаша переключаться на чемпионат. После этой встречи команды могут поменяться местами в турнирной таблице. Спад «Локомотива»? Может, и нет у них ничего подобного. Календарь был на руку железнодорожникам, а в поединке с «Кубанью» в ворота Гилерме залетало все, что могло. На данный момент «Локомотив» занимает то место, которое заслуживает.</p> <p><strong>А.П</strong>. <em>Прогноз: 1:2</em>. «Зенит» обеспечил себе место в плей-офф в Лиге чемпионов, поэтому теперь может сосредоточиться на чемпионате. Сегодняшний «Локомотив» не впечатляет игрой и надежностью обороны. Поставлю на победу гостей.</p> <p><u><strong>15-й тур:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 20:4</strong></p> <p><u><strong>Итоговый счет:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов – "Бомбардир" — 123:122</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет — 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход — 2 балла</em></p> <p><a href="https:///articles/447021" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 14-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/446182" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 13-й тур РФПЛ</strong></a></p>