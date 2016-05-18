Перевертайло покинул пост главного тренера «Уфы»

Наставник «Уфы» Евгений Перевертайло подал в отставку с поста главного тренера после поражения от «Амкара» (0:1) в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. В среду отставка была принята руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Томаров.

Перевертайло принял команду 21 октября 2015 г., сменив на этом посту Игоря Колыванова. При нем уфимцы провели 17 матчей, одержали 4 победы, 5 матчей сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Евгения Николаевича за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», – говорится в заявлении клуба.