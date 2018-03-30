Перевертайло: «Уфа» более сбалансирована, чем «Зенит»

Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло сравнил эту команду с «Зенитом» перед их очным противостоянием в рамках 24-го тура РФПЛ.

«На сегодняшний день «Уфа» более сбалансированная команда, чем «Зенит» в плане организации игры. И матчи против «Уфы» всегда складывались для петербуржцев очень непросто.

Поэтому я бы не стал выделять фаворита. «Уфа» очень мотивирована — Семак и его ассистент Низелик работали в «Зените», в полузащите играет петербургский воспитанник Обляков.

«Зенит» изначально мотивирован на чемпионство. Но пока это не подтверждается. В их игре нет баланса, у команды серьезные потери из-за травм. К тому же игры сборных не лучшим образом отразятся на «Зените». Поэтому интрига с учетом этих факторов возросла. Склоняюсь к ничейному результату», – считает Перевертайло.

Матч 24-го тура РФПЛ «Уфа» – «Зенит» состоится в воскресенье, 1 апреля, в 16:30 по московскому времени.