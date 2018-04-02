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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Помощники:
Андрей Болотенков (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва)
Резервный судья:
Ранэль Зияков (Набережные Челны)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Материалы

Уфа - Зенит

01.04.2018, Воскресенье, 16:30 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: МАТЧ ТВ Россия. Премьер-лига, 24 тур Уфа - Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
10 тур
18 сентября, понедельник 20:00 Зенит 3:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 19:30 Зенит 2:0 Уфа
2 тур
6 августа, суббота 17:00 Уфа 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
3 декабря, четверг 19:00 Зенит 1:1 Уфа
4 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Уфа 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 16:00 Уфа 1:1 Зенит
4 тур
16 августа, суббота 20:00 Зенит 1:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 1 апреля 2018, 19:05

    с победой Зенит!!!

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 1 апреля 2018, 18:30

    И это есть "всех порвем"? )))))))))

    1
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 1 апреля 2018, 18:24

    Тяжёлая,но победа!Но так играть нельзя.Зениту надо менять многое,от состава,до тактики...

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 1 апреля 2018, 18:24

    Позорище)) Самим не стыдно?))

    1
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    Рейтинг: +264

    IVAN53 1 апреля 2018, 18:12

    не зря фурсенко сказал, что больше не проиграт!! Я не когда не жалуюсь, но сей час судью реально окуели)

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 1 апреля 2018, 18:08

    Ещё одно скажу: смотрю второй тайм и мне кажется рывок на ускорение у игроко Уфы по сильней))

    0
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    Рейтинг: +264

    IVAN53 1 апреля 2018, 18:01

    Всегда уважал Семака

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 1 апреля 2018, 18:00

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    на таком поле конечно нельзя играть в футбол,надо как спартак перенести матч на крестовский.Спартаку можно,значит всем можно

    -11
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    Рейтинг: +1152

    Spartak 777 > matvei_72 1 апреля 2018, 18:01

    Ты че несешь ??? вообще то это Локомотив перенес к себе матч и проиграл , при чем здесь Спартак ????

    3
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    Рейтинг: +264

    IVAN53 1 апреля 2018, 17:58

    Ох Уфа Молодцы))

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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 1 апреля 2018, 17:50

    мне одному показалось что пенальти был в ворота Зенита? Лунев сфолил

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