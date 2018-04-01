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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Зенит
Уфа - Зенит: обзор матча 01 апреля 2018
Уфа
01.04.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
63'
И. Пауревич
17'
Б. Иванович
21'
И. Неделчару (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Зенит
90'
Замена
И. Скроботов
️️️️
И. Смольников
Замена
П. Аликин
️️️️
И. Обляков
83'
81'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
Ю. Жирков
75'
Замена
Э. Ригони
️️️️
С. Дриусси
Замена
С. Игбун
️️️️
Д. Табидзе
72'
ГОЛ! 1:2!
И. Пауревич
Пас отдал
И. Обляков
63'
Замена
К. Карп
️️️️
Д. Сысуев
46'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
И. Неделчару
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иванович
Пас отдал
С. Дриусси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПАЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Александр Ерохин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
4-3-1-1-1
31
Беленов
24
Неделчару
5
Табидзе
4
Никитин
89
Стоцкий
5
Йокич
29
Пауревич
27
Живоглядов
10
Салатич
10
Обляков
8
Сысуев
4-2-1-2-1
99
Лунев
8
Смольников
4
Кришито
32
Мевля
20
Иванович
5
Паредес
5
Краневиттер
18
Жирков
21
Ерохин
9
Дриусси
91
Заболотный
10
Обляков
3
Аликин
3
Аликин
10
Обляков
8
Сысуев
55
Карп
55
Карп
8
Сысуев
5
Табидзе
44
Игбун
44
Игбун
5
Табидзе
8
Смольников
33
Скроботов
33
Скроботов
8
Смольников
18
Жирков
22
Каккоев
22
Каккоев
18
Жирков
9
Дриусси
24
Ригони
24
Ригони
9
Дриусси
Остались в запасе
Уфа
Зенит
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
10
Дмитрий Плетнев
АП
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Плетнев
АП
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Уфа - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков (Москва)
Константин Шаламберидзе (Москва)
Резервный судья:
Ранэль Зияков (Набережные Челны)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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