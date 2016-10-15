Перевертайло: «В клубах должны понять, что по щучьему велению ничего не бывает»

Бывший главный тренер «Сибири» Евгений Перевертайло отметил необоснованность своего увольнения. По мнению специалиста, в руководстве клуба требуют все и сразу, а для достижения определенных целей требуется время.

«Я понимаю, что результат был не тот, которым можно гордиться, но и провалов не было. Сформировался костяк, постепенно прибавляли местные ребята. Нам надо было только улучшить действия в завершающей стадии атак — и в обороне, и при доставке мяча вперед у нас был порядок. Не хватило времени. Процесс становления команды проходил бы быстрее, если бы удалось взять тех ребят, которых я хотел, но с возможностями клуба это было невозможно. Плюс нам за месяц до завершения трансферного периода закрыли заявку. Тренеру нужно две вещи — время и доверие. Вообще, люди, принимающие в клубах решения, должны понять, что по щучьему велению ничего не бывает.

Мной команда была управляема. Да, мы играли от соперника, но подготовка шла к каждому отдельному матчу. Не могу предположить, как будет вести процесс Сергей Кирсанов, хотя игру он уже перестраивает, но, конечно, хотелось бы, чтобы он не разрушил то, что было построено, и работал бы над тем, что у нас не получалось – имею в виду завершающую фазу атак», – заявил Перевертайло.