Сергей Кирсанов
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Кирсанов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|16 декабря 1961
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Кирсанов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|16 декабря 1961
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сибирь
|8
|2
|3
|3
|Дата
|Матч
|17.07.2018
|Краснодар-2
|1 : 1
|Сибирь
|22.07.2018
|Сибирь
|0 : 2
|Шинник
|29.07.2018
|СКА-Хабаровск
|1 : 1
|Сибирь
|04.08.2018
|Сибирь
|1 : 0
|Спартак-2
|08.08.2018
|Мордовия
|3 : 0
|Сибирь
|12.08.2018
|Факел
|0 : 1
|Сибирь
|18.08.2018
|Тюмень
|0 : 0
|Сибирь
|26.08.2018
|Сибирь
|1 : 2
|Химки