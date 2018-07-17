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    Сергей Кирсанов - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Станиславович
    Фамилия Кирсанов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 16 декабря 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сибирь 8 2 3 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2018 Краснодар-2 1 : 1 Сибирь
    22.07.2018 Сибирь 0 : 2 Шинник
    29.07.2018 СКА-Хабаровск 1 : 1 Сибирь
    04.08.2018 Сибирь 1 : 0 Спартак-2
    08.08.2018 Мордовия 3 : 0 Сибирь
    12.08.2018 Факел 0 : 1 Сибирь
    18.08.2018 Тюмень 0 : 0 Сибирь
    26.08.2018 Сибирь 1 : 2 Химки
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