Руководство «Уфы» проведет серьезный разговор с Перевертайло

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после поражения команды в матче 22-го тура РФПЛ с «Уралом» (0:1) заявил, что между руководством клуба и главным тренером Евгением Перевертайло состоится серьезный разговор.

«Кредит доверия складывается из игровой тактики и настроя команды. Скажу так: сегодня наш тренер Евгений Николаевич Перевертайло, но у нас с ним будет серьезный разговор», – сказал Газизов.

Отметим, что на данный момент «Уфа» занимает в турнирной таблице чемпионата России 14-е место.