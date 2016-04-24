Перевертайло: «Нет смысла перечислять игровые причины поражения, «Уфа» слабее «Краснодара»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло поделился своими первыми впечатлениями от крупного поражения в матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (0:4).

«Встречались команды разного уровня. «Краснодар» — команда, способная бороться за чемпионство. А у нас команда, ведущая борьбу за выживание. В этом вся разница. Нет смысла перечислять компоненты игры, из-за которых мы сегодня уступили. «Уфа» слабее «Краснодара»», – заявил Перевертайло в эфире телеканала «Наш Футбол».