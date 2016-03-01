Перевертайло: «Доволен, что вкатились в сезон»

Главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло в эфире канала "Наш футбол" прокомментировал исход матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (0:2).

"Исполнительское мастерство выше у игроков ЦСКА, поэтому они и выиграли. А мы не смогли реализовать свои моменты. Нам нужно извлечь уроки из этого поражения, сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Контрольные игры отличаются от официальных. Хорошо, что у нас была игра на Кубок. Доволен, что вкатились в сезон", – сказал Перевертайло.