Перевертайло: «Хорошо, что «Уфа» сегодня получила пощечину от «Мордовии»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло поделился своими первыми впечатлениями после ничьи с «Мордовией» (1:1) в матче 19 тура российской Премьер-лиги.

«Доволен, что удалось спасти практически проигранный матч. Хорошо, что сегодня мы получили в таких условиях пощечину. Знаете, чем отличается система «осень-весна» от системы «весна-осень»? Тем, что весной нет времени на раскачку, тут надо сразу бороться за каждое очко.

Сегодня «Мордовия» навязала нам борьбу, они не пытались разыгрывать мяч, а использовали длинные передачи, выигрывали подборы. В этом компоненте мы им проиграли, «Мордовия» выиграла много подборов. Мы проиграли много борьбы не только в обороне, но и в атаке. Защитники «Мордовии» действовали грамотно и качественно», - отметил Перевертайло в эфире телеканала «Наш Футбол».