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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Факел
Cибирь - Факел: обзор матча 04 ноября 2011
Cибирь
04.11.2011, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 2
Завершен
Факел
90'
Д. Акимов
44'
Д. Клопков
90+2'
П. Гицелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Факел
+3
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
А. Акопянц
+2
ГОЛ! 1:2!
П. Гицелов
ГОЛ! 1:1!
Д. Акимов
Замена
Л. Кантонистов
️️️️
С. Хабаров
Желтая карточка
А. Акопянц
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Макаренко
Замена
А. Дегтярев
️️️️
М. Астафьев
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
В. Шумуликоски
Замена
А. Аброскин
️️️️
В. Шишелов
Замена
И. Эдиев
️️️️
А. Логашов
Замена
Д. Скороходов
️️️️
В. Галиулин
ГОЛ! 0:1!
Д. Клопков
Желтая карточка
Т. Чижек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
36
Андрей Акопянц
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Факел
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
78
Любомир Кантонистов
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
30
Олег Герасименко
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
4-5-1
22
Цыган
5
Головатенко
3
Валентич
80
Климов
4
Чичерин
21
Галиулин
22
Чижек
8
Макаренко
5
Шумуликоски
4
Астафьев
98
Акимов
4-4-1-1
31
Дьяченко
43
Логашов
15
Житников
19
Михалев
33
Гапон
20
Хабаров
36
Акопянц
44
Клопков
8
Еремеев
83
Гицелов
55
Шишелов
21
Галиулин
32
Скороходов
32
Скороходов
21
Галиулин
8
Макаренко
9
Нагибин
9
Нагибин
8
Макаренко
5
Шумуликоски
52
Зиновьев
52
Зиновьев
5
Шумуликоски
4
Астафьев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
4
Астафьев
43
Логашов
5
Эдиев
5
Эдиев
43
Логашов
20
Хабаров
78
Кантонистов
78
Кантонистов
20
Хабаров
36
Акопянц
15
Лайзанс
15
Лайзанс
36
Акопянц
55
Шишелов
11
Аброскин
11
Аброскин
55
Шишелов
Остались в запасе
Cибирь
Факел
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
30
Олег Герасименко
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
Остались в запасе
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
30
Олег Герасименко
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Cибирь - Факел
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
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