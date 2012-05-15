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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Оренбург
Факел - Оренбург: обзор матча 15 мая 2012
Факел
15.05.2012, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, группа B, 47 тур
0 : 2
Завершен
Оренбург
9'
К. Ахмедов
35'
М. Шогенов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Оренбург
Замена
А. Малых
️️️️
В. Парняков
Желтая карточка
А. Кренделев
Замена
О. Кожанов
️️️️
В. Булыга
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
С. Гаврилов
Замена
А. Кренделев
️️️️
Э. Кале
Желтая карточка
Д. Кириленко
Замена
А. Секретов
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
А. Аброскин
️️️️
Д. Вакулич
Замена
А. Кудряшов
️️️️
А. Михалев
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Шогенов
Желтая карточка
Э. Долха
Желтая карточка
Е. Гапон
Желтая карточка
Д. Клопков
Желтая карточка
Р. Лев
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Ахмедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
27
Роман Лев
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
7
Элтон Кале
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
3-2-4-1
25
Долха
99
Гаврилов
71
Денисов
19
Михалев
33
Гапон
15
Житников
33
Кириленко
36
Акопянц
44
Клопков
27
Лев
9
Вакулич
4-4-2
16
Мусин
88
Ганиев
10
Парняков
15
Андреев
2
Полуяхтов
87
Гогберашвили
8
Шогенов
3
Ахмедов
10
Булыга
7
Элтон Кале
4
Вукобратович
19
Михалев
3
Кудряшов
3
Кудряшов
19
Михалев
99
Гаврилов
10
Гаврюк
10
Гаврюк
99
Гаврилов
9
Вакулич
11
Аброскин
11
Аброскин
9
Вакулич
10
Парняков
12
Малых
12
Малых
10
Парняков
87
Гогберашвили
10
Секретов
10
Секретов
87
Гогберашвили
7
Элтон Кале
33
Кренделев
33
Кренделев
7
Элтон Кале
10
Булыга
20
Кожанов
20
Кожанов
10
Булыга
Остались в запасе
Факел
Оренбург
27
Александр Бураков
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
15
Юрис Лайзанс
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
Главный тренер
Константин Сарсания
1
Федор Бурдыкин
ВР
8
Константин Низовцев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
27
Александр Бураков
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
15
Юрис Лайзанс
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
8
Константин Низовцев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Факел - Оренбург
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
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