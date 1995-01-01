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    Олег Кожанов

    Нападающий
    Имя Олег
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Кожанов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР «Смена»
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июня 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Вес 75
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