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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Сочи
Знамя Труда - Сочи: обзор матча 01 октября 2015
Знамя Труда
01.10.2015, четверг, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
3 : 1
Завершен
Сочи
36'
Е. Ларионов
48'
А. Аванесян
81'
Б. Магомедов
90+1'
А. Каташевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Знамя Труда - Сочи
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Каташевский
90'
Желтая карточка
М. Рогов
Замена
А. Белкин
️️️️
Н. Аверьянов
86'
Замена
Т. Сибгатулин
️️️️
Е. Ларионов
83'
ГОЛ! 3:0!
Б. Магомедов
81'
70'
Замена
Е. Козлов
️️️️
В. Филатов
55'
Замена
А. Малахов
️️️️
Д. Вихров
49'
Замена
И. Горбунов
️️️️
В. Ослоновский
ГОЛ! 2:0!
А. Аванесян
48'
Желтая карточка
Ф. Проньков
36'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Ф. Проньков
36'
ГОЛ! 1:0!
Е. Ларионов
36'
26'
Замена
А. Каташевский
️️️️
О. Кожанов
Замена
О. Елкин
️️️️
И. Ерохин
22'
Замена
А. Аванесян
️️️️
А. Хожаев
22'
Желтая карточка
А. Хожаев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
24
Виталий Чилюшкин
ВР
4
Михаил Сорокин
ЦЗ
26
Владислав Письменный
ЦЗ
6
Александр Левин
ЦЗ
19
Андрей Стренаков
ЦЗ
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
5
Николай Аверьянов
ЦП
8
Мишель Савельев
ЦП
35
Федор Проньков
ЦФ
82
Иван Ерохин
ЦФ
6
Егор Ларионов
ЦФ
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Знамя Труда
12
Валерий Пусный
ВР
92
Алексей Белкин
ЦЗ
14
Александр Рыжов
ЦЗ
13
Тимур Сибгатулин
ЦП
17
Артур Аванесян
ЦП
21
Олег Елкин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
Сочи
74
Александр Кузнецов
ВР
5
Павел Деревягин
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
3-2-2-3
24
Чилюшкин
6
Левин
19
Стренаков
3
Хожаев
26
Письменный
4
Сорокин
5
Аверьянов
8
Савельев
6
Ларионов
82
Ерохин
35
Проньков
3-2-4-1
30
Цветков
6
Вихров
5
Сериков
26
Луканченков
20
Горбунов
21
Филатов
17
Комисов
37
Ослоновский
7
Песегов
31
Рогов
20
Кожанов
5
Аверьянов
92
Белкин
92
Белкин
5
Аверьянов
6
Ларионов
13
Сибгатулин
13
Сибгатулин
6
Ларионов
35
Проньков
97
Магомедов
97
Магомедов
35
Проньков
3
Хожаев
17
Аванесян
17
Аванесян
3
Хожаев
82
Ерохин
21
Елкин
21
Елкин
82
Ерохин
20
Кожанов
18
Каташевский
18
Каташевский
20
Кожанов
37
Ослоновский
17
Горбунов
17
Горбунов
37
Ослоновский
6
Вихров
97
Малахов
97
Малахов
6
Вихров
21
Филатов
7
Козлов
7
Козлов
21
Филатов
Остались в запасе
Знамя Труда
Сочи
12
Валерий Пусный
ВР
14
Александр Рыжов
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
74
Александр Кузнецов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
12
Валерий Пусный
ВР
14
Александр Рыжов
ЦЗ
Остались в запасе
5
Павел Деревягин
ЦЗ
74
Александр Кузнецов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Знамя Труда - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Знамя Труда
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