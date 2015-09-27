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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сочи - Олимп-Долгопрудный
Сочи - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 27 сентября 2015
Сочи
27.09.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
1 : 3
Завершен
Олимп-Долгопрудный
74'
Е. Песегов
55'
Д. Малания (П)
61'
А. Еркин
64'
А. Рогов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Олимп-Долгопрудный
90'
Замена
В. Скоробогатов
️️️️
А. Еркин
Желтая карточка
И. Горбунов
86'
86'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
Д. Малания
ГОЛ! 1:3!
Е. Песегов
74'
69'
Желтая карточка
А. Фомичев
Замена
Е. Козлов
️️️️
А. Иванов
68'
Замена
С. Горбунов
️️️️
М. Рогов
68'
64'
ГОЛ! 0:3!
А. Рогов
61'
ГОЛ! 0:2!
А. Еркин
Замена
О. Кожанов
️️️️
В. Ослоновский
60'
59'
Желтая карточка
А. Бычков
58'
Замена
М. Бойченко
️️️️
Е. Поварницын
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Малания
54'
Замена
А. Васильев
️️️️
К. Бирюков
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Кулишев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Артем Фомичев
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
10
Алексей Рогов
ЦП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
15
Евгений Поварницын
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Сочи
74
Александр Кузнецов
ВР
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Максим Бойченко
ЦП
7
Валерий Скоробогатов
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
6
Руслан Ромашкин
ЦФ
4-4-2
30
Цветков
21
Филатов
5
Сериков
26
Луканченков
17
Иванов
31
Рогов
17
Комисов
7
Песегов
37
Ослоновский
17
Горбунов
32
Кулишев
4-1-3-2
67
Волков
20
Малания
3
Фомичев
25
Бычков
85
Пучков
8
Пахомов
10
Рогов
4
Бирюков
14
Болдырев
33
Еркин
15
Поварницын
31
Рогов
20
Горбунов
20
Горбунов
31
Рогов
32
Кулишев
18
Каташевский
18
Каташевский
32
Кулишев
17
Иванов
7
Козлов
7
Козлов
17
Иванов
37
Ослоновский
20
Кожанов
20
Кожанов
37
Ослоновский
20
Малания
41
Пестрячев
41
Пестрячев
20
Малания
15
Поварницын
15
Бойченко
15
Бойченко
15
Поварницын
33
Еркин
7
Скоробогатов
7
Скоробогатов
33
Еркин
4
Бирюков
8
Васильев
8
Васильев
4
Бирюков
Остались в запасе
Сочи
Олимп-Долгопрудный
74
Александр Кузнецов
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
10
Николай Мараев
ПВ
6
Руслан Ромашкин
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
Остались в запасе
74
Александр Кузнецов
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Остались в запасе
10
Николай Мараев
ПВ
6
Руслан Ромашкин
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Сочи - Олимп-Долгопрудный
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
МСА Петровский
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