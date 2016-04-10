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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сочи - ЦРФСО
Сочи - ЦРФСО: обзор матча 10 апреля 2016
Сочи
10.04.2016, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 20 тур
3 : 0
Завершен
ЦРФСО
56'
М. Рогов
77'
Е. Песегов (П)
83'
О. Кожанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - ЦРФСО
Замена
Б. Жбанов
️️️️
М. Рогов
87'
Замена
А. Малахов
️️️️
И. Горбунов
87'
ГОЛ! 3:0!
О. Кожанов
83'
81'
Замена
Б. Усманов
️️️️
Р. Быков
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Е. Песегов
77'
76'
Вторая желтая
С. Чернецов
74'
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Гаджиев
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Еркин
74'
66'
Замена
М. Петрусев
️️️️
М. Терентьев
Замена
О. Бабенков
️️️️
В. Комисов
66'
63'
Замена
И. Сапронов
️️️️
И. Федоров
Замена
А. Апатин
️️️️
С. Горбунов
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Рогов
56'
22'
Желтая карточка
С. Чернецов
Желтая карточка
И. Алексеев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
ЦРФСО
1
Павел Дронов
ВР
22
Сергей Чернецов
ЦЗ
4
Денис Прокопенко
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
4
Анрик Гаджиев
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
17
Илья Федоров
ЦФ
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Антон Апатин
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
29
Богдан Жбанов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
ЦРФСО
8
Михаил Петрусев
ЛВ
20
Бекхан Усманов
ЦП
21
Игорь Сапронов
ЦФ
9
Андрей Прудников
ЦФ
3-2-3-1-1
54
Генералов
15
Коваленко
5
Алексеев
26
Луканченков
20
Горбунов
5
Сериков
31
Рогов
7
Песегов
17
Комисов
17
Горбунов
33
Еркин
3-2-3-2
1
Дронов
98
Блынду
5
Баннов
37
Терентьев
22
Чернецов
4
Прокопенко
4
Гаджиев
10
Давыдов
88
Быков
17
Федоров
23
Вшивцев
20
Горбунов
27
Апатин
27
Апатин
20
Горбунов
17
Горбунов
97
Малахов
97
Малахов
17
Горбунов
31
Рогов
29
Жбанов
29
Жбанов
31
Рогов
17
Комисов
4
Бабенков
4
Бабенков
17
Комисов
33
Еркин
20
Кожанов
20
Кожанов
33
Еркин
37
Терентьев
8
Петрусев
8
Петрусев
37
Терентьев
17
Федоров
21
Сапронов
21
Сапронов
17
Федоров
4
Гаджиев
9
Прудников
9
Прудников
4
Гаджиев
88
Быков
20
Усманов
20
Усманов
88
Быков
Остались в запасе
Сочи
ЦРФСО
17
Антон Иванов
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
17
Антон Иванов
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Сочи - ЦРФСО
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
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ЦРФСО
0 : 3
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Информация о матче
Главный судья:
Тарас Шевченко
(Калининград)
Стадион:
МСА Петровский
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