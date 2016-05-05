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Булатов назначен главным тренером «Торпедо»

5 мая 2016, 19:48
3

Экс-наставник «Арсенала» Виктор Булатов назначен на должность главного тренера московского «Торпедо». Свои обязанности он начнет исполнять седьмого мая. Напомним, бывший рулевой черно-белых Валерий Петраков покинул команду в апреле, возглавив «Томь».

Помимо «Арсенала» 44-летний специалист трудился на посту наставника смоленского «Днепра», пензенского «Зенита» и молодeжной команды туляков.

После 22-х туров в ПФЛ «Торпедо» располагается на девятой строчке турнирной таблицы зоны «Центр», имея в своем активе 29 очков.

Источник: ТАСС
Россия. Второй дивизион. Зона Центр Торпедо Арсенал ЦРФСО Зенит Петраков Валерий Булатов Виктор
Комментарии (3)
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mouzEmoTion
1462474088
в топку
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никита голоян
1462475788
а Армавирским Торпедо кото будет пукать?))
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aurora5858
1462865689
Очень хочет работать
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