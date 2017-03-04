Будогосский: «Я остался удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА — «Зенит»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал судейство Александра Егорова в матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» (0:0).

«Я остался удовлетворен работой Егорова. Ни один матч не похож на другой, поэтому тактика, которую выбирает судья, соизмеряется с тем, как выстраивается управление игрой. И отсюда могут быть различные решения судьи, и различное количество нарушений, естественно. Каждый человек, выступающий в эфире, имеет право на свое мнение, только и всего», – сказал специалист.

На 70-й минуте встречи Егоров показал красную карточку полузащитнику хозяев Понтусу Вернблуму.