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    Будогосский: «Я остался удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА — «Зенит»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал судейство Александра Егорова в матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» (0:0).

    «Я остался удовлетворен работой Егорова. Ни один матч не похож на другой, поэтому тактика, которую выбирает судья, соизмеряется с тем, как выстраивается управление игрой. И отсюда могут быть различные решения судьи, и различное количество нарушений, естественно. Каждый человек, выступающий в эфире, имеет право на свое мнение, только и всего», – сказал специалист.

    На 70-й минуте встречи Егоров показал красную карточку полузащитнику хозяев Понтусу Вернблуму.

    Источник: ТАСС

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    04.03.2017 22:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 5 марта 2017, 07:21

      Егоров еще больше похудел за этот матч))

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 5 марта 2017, 01:55

      молодец, как бы не было х.. своих не бросаем

      0
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      Рейтинг: +11

      Кролик Зануда 5 марта 2017, 01:44

      Да, свистки не по делу были, углового не было, и так то вяленько играли, он еще тормозил, в эпизоде с Гарсией и удалением Блума грамотно разрулил.Претензий особо то нет.С работой справился.

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      Рейтинг: +229

      KorolShut 4 марта 2017, 22:11

      свистел весь матч бестолку

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