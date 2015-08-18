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    Олег Кожанов - статистика

    Нападающий
    Имя Олег
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Кожанов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР «Смена»
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июня 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 7 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 74' -90' Сочи (Сочи) 3:0 ЦРФСО (Смоленск)
    83'
    08.11.2015 1' -67' Коломна (Коломна) 0:1 Сочи (Сочи)
    23'
    01.11.2015 1' -66' Сочи (Сочи) 3:2 Спартак К (Кострома)
    19'
    01.10.2015 1' -26' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 3:1 Сочи (Сочи)
    27.09.2015 60' -90' Сочи (Сочи) 1:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    25.08.2015 85' -90' ЦРФСО (Смоленск) 1:1 Сочи (Сочи)
    18.08.2015 60' -90' Сочи (Сочи) 3:0 Коломна (Коломна)
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