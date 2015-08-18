|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|7
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|74' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|83'
|08.11.2015
|1' -67'
|Коломна (Коломна)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|23'
|01.11.2015
|1' -66'
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|19'
|01.10.2015
|1' -26'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|27.09.2015
|60' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|25.08.2015
|85' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|18.08.2015
|60' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Коломна (Коломна)