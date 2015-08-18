Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сочи - Коломна
Сочи - Коломна: обзор матча 18 августа 2015
Сочи
18.08.2015, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
3 : 0
Завершен
Коломна
21'
И. Сериков
34'
А. Кулишев
47'
Е. Песегов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Коломна
84'
Замена
А. Викулов
️️️️
Д. Садиков
Замена
В. Ефимов
️️️️
М. Рогов
78'
Замена
В. Комисов
️️️️
А. Ильин
75'
74'
Замена
С. Пчёлкин
️️️️
Р. Джигкаев
Замена
Е. Козлов
️️️️
И. Горбунов
71'
68'
Замена
А. Спирин
️️️️
А. Новичков
Замена
А. Малахов
️️️️
А. Каташевский
66'
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Кулишев
60'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Е. Песегов
47'
46'
Замена
С. Турченков
️️️️
И. Шамарин
36'
Желтая карточка
А. Агрба
ГОЛ! 2:0!
А. Кулишев
34'
ГОЛ! 1:0!
И. Сериков
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Коломна
1
Алексей Карасевич
ВР
7
Дмитрий Бушуев
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
3
Ахмат Агрба
ЦЗ
10
Дмитрий Лушников
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
18
Артем Новичков
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Коломна
16
Арсен Гусейнов
ВР
2
Алексей Савельев
ЦЗ
5
Сергей Тарасов
ЦЗ
31
Андрей Спирин
ЦП
9
Артем Викулов
ЦФ
12
Сергей Турченков
ЦФ
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
4-4-2
54
Генералов
15
Коваленко
5
Сериков
20
Горбунов
17
Иванов
31
Рогов
35
Ильин
7
Песегов
18
Каташевский
17
Горбунов
32
Кулишев
3-5-1-1
1
Карасевич
7
Бушуев
14
Шаюнов
3
Агрба
15
Джигкаев
35
Гадзаов
19
Никитянов
18
Новичков
25
Шамарин
10
Лушников
11
Садиков
35
Ильин
17
Комисов
17
Комисов
35
Ильин
17
Горбунов
7
Козлов
7
Козлов
17
Горбунов
31
Рогов
98
Ефимов
98
Ефимов
31
Рогов
18
Каташевский
97
Малахов
97
Малахов
18
Каташевский
32
Кулишев
20
Кожанов
20
Кожанов
32
Кулишев
18
Новичков
31
Спирин
31
Спирин
18
Новичков
11
Садиков
9
Викулов
9
Викулов
11
Садиков
25
Шамарин
12
Турченков
12
Турченков
25
Шамарин
15
Джигкаев
8
Пчёлкин
8
Пчёлкин
15
Джигкаев
Остались в запасе
Сочи
Коломна
6
Денис Вихров
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
2
Алексей Савельев
ЦЗ
5
Сергей Тарасов
ЦЗ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Остались в запасе
6
Денис Вихров
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
Остались в запасе
2
Алексей Савельев
ЦЗ
5
Сергей Тарасов
ЦЗ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Статистика матча Сочи - Коломна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Сочи
Коломна
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Осинькин прокомментировал скандал вокруг Глушенкова
15 ноября
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Осинькин прокомментировал скандал вокруг Глушенкова
15 ноября
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.10.18 15:49
«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.05 09:04
Прогноз на точный счет матча «Спартак-2» – «Коломна»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 10:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+