«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80

05 августа 2025 9:14
Знамя - Коломна
06 авг. 2025, среда 16:00 | Россия. Кубок, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Знамя»
Сделать ставку

6 августа на стадионе в Ногинске состоится матч 1-го раунда Кубка России между командами «Знамя» и «Коломна». Обе команды подходят к матчу с разным настроением: «Знамя» пребывает в отличной форме, а вот «Коломна» имеет ряд проблем в атаке, что делает их положение более уязвимым. Рассмотрим более детально текущие показатели команд и предложим оптимальные ставки на матч.

«Знамя» Ногинск

Команда из Ногинска находится в отличной форме: они не проигрывают в 12 последних матчах, что свидетельствует о высокой стабильности и уверенности игроков. За последние 5 матчей «Знамя» забило 25 голов, что составляет в среднем 5 голов за матч. При этом они пропустили всего 4 гола за тот же период, что подтверждает крепкую оборону. В последние несколько месяцев «Знамя» продолжает выигрывать и уверенно выглядит в атакующих действиях. С такой результативностью они явно будут доминировать в атаке в предстоящем матче.

«Коломна»

«Коломна», в свою очередь, демонстрирует менее впечатляющие результаты в атаке. В последних 5 играх команда забила лишь 5 голов (в среднем 1 гол за матч). В обороне они выглядят более стабильными, пропуская 3 гола за последние 5 матчей. Несмотря на такие слабые результаты в атаке, «Коломна» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Однако в предстоящем матче с такой результативностью им будет тяжело конкурировать с высоко результативным «Знамем».

Факты о командах

«Знамя»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 5.00 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Не проигрывает в 12 последних матчах.
  • Забивает в 13 последних матчах подряд.

«Коломна»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Не выигрывает в 3 из 5 последних матчей.
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей.

Личные встречи
71% (5)
0% (0)
29% (2)
16
Забитых мячей
10
2.29
В среднем за матч
1.43
5:3
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Россия. Кубок, 1 раунд
Знамя
3 : 0
06.08.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Коломна
0 : 1
28.07.2023
Знамя
Россия. Вторая лига. Группа 3, 19 тур
Знамя
2 : 0
30.10.2022
Коломна
Россия. Вторая лига. Группа 3, 4 тур
Коломна
1 : 0
06.08.2022
Знамя
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 16 тур
Коломна
6 : 2
14.10.2021
Знамя
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Знамя
5 : 3
21.08.2021
Коломна
Россия. Кубок, 1/256 финала
Знамя
3 : 0
14.07.2021
Коломна
Показать все

Прогноз на матч «Знамя» – «Коломна»

«Знамя» продемонстрировало отличные атакующие действия и стабильную оборону, что делает их явным фаворитом в этом матче. В то же время «Коломна» не может похвастаться высоким уровнем атаки и будет испытывать трудности с пробитием обороны «Знамя». «Знамя» на своем поле всегда демонстрирует сильную игру, и с учетом их текущей формы и результата в последних играх, можно ожидать их победу в предстоящем матче.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Знамя» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Знамя» Ногинск больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

1.80
Победа «Знамя»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. Кубок Коломна Знамя

  • Читайте нас: 