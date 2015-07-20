Владимир Бондаренко
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владиленович
|Фамилия
|Бондаренко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|31 августа 1955
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владиленович
|Фамилия
|Бондаренко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|31 августа 1955
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Коломна
|19
|2
|15
|2
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Волга
|4 : 2
|Коломна
|28.07.2015
|Коломна
|2 : 3
|Домодедово
|04.08.2015
|Текстильщик
|4 : 1
|Коломна
|12.08.2015
|Коломна
|1 : 2
|Химки
|18.08.2015
|Сочи
|3 : 0
|Коломна
|25.08.2015
|Коломна
|1 : 3
|Торпедо Вл
|01.09.2015
|Спартак К
|3 : 0
|Коломна
|21.09.2015
|Строгино
|2 : 0
|Коломна
|27.09.2015
|Коломна
|0 : 3
|Псков-747
|01.10.2015
|Карелия
|2 : 0
|Коломна
|05.10.2015
|Коломна
|1 : 3
|Москва
|11.10.2015
|Олимп-Долгопрудный
|5 : 0
|Коломна
|17.10.2015
|Коломна
|2 : 0
|Знамя Труда
|21.10.2015
|Домодедово
|3 : 0
|Коломна
|26.10.2015
|Коломна
|0 : 2
|Текстильщик
|01.11.2015
|Химки
|1 : 1
|Коломна
|08.11.2015
|Коломна
|0 : 1
|Сочи
|15.09.2015
|Коломна
|2 : 1
|ЦРФСО
|16.04.2016
|Коломна
|2 : 2
|Спартак К