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Прогноз на точный счет матча «Спартак-2» – «Коломна»: Вторая лига Б, 1 июня 2025

31 мая 2025 10:39
Спартак-2 - Коломна
01 июн. 2025, воскресенье 12:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
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5.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Спартак-2»
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1 июня в рамках 10 тура Вторая лига Б состоится матч между «Спартак-2» и «Коломна». «Спартак-2» продолжает уверенно идти по турниру, занимая третью строчку в турнирной таблице, а вот «Коломна» находит себя в сложной ситуации, занимая 12-е место. Ожидается, что матч будет носить характер борьбы, и обе команды будут стремиться к победе. Однако исход встречи выглядит достаточно предсказуемым.

«Спартак-2»

«Спартак-2» продолжает показывать стабильную игру, не проигрывая в последних 6 матчах, что является свидетельством их хорошей формы. Команда забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах, при этом пропускает лишь 0.60 гола. Спартак-2 уверенно чувствует себя в атаке и имеет достаточный потенциал для того, чтобы забить несколько мячей против «Коломны», которая испытывает проблемы в обороне. На фоне стабильных побед и стабильной игры в атаке, «Спартак-2» является фаворитом встречи.

«Коломна»

«Коломна», в свою очередь, не может похвастаться хорошими результатами в последних матчах, не выиграв в последних 3 играх. Команда забивает лишь 0.80 гола за игру в последних 5 матчах и пропускает 1.40 гола за игру. Это указывает на проблемы как в атаке, так и в обороне. На выезде «Коломна» испытывает дополнительные сложности, что в очередной раз подтверждают их результаты. В игре против «Спартак-2» они могут столкнуться с проблемами в обороне и атаке, что значительно усложнит им задачу.

Факты о командах

«Спартак-2»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает 0.60 гола за игру
  • Занимает 3-е место в турнирной таблице

«Коломна»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Занимает 12-е место в турнирной таблице

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
8
Забитых мячей
1
4
В среднем за матч
0.5
6:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:6
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Коломна
0 : 6
06.05.2015
Спартак-2
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Спартак-2
2 : 1
17.09.2014
Коломна

Прогноз на матч «Спартак-2» – «Коломна»

«Спартак-2» подходит к матчу в отличной форме, показывая стабильность как в атаке, так и в обороне. На фоне слабых выступлений «Коломны», которая не может стабильно зарабатывать очки, «Спартак-2» выглядит явным фаворитом. Проблемы в атаке и обороне у «Коломны» делают еe уязвимой для сильных соперников, таких как «Спартак-2», который имеет достаточно сил для того, чтобы взять 3 очка в этой встрече. Исходя из текущей формы обеих команд, «Спартак-2» с высокой вероятностью одержит победу.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Спартак-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Спартак-2» – коэффициент 5.50
  • Победа «Спартак-2» – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Спартак-2» больше 1.5 – коэффициент 1.95

5.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Спартак-2»
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Коломна Спартак-2
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