1 июня в рамках 10 тура Вторая лига Б состоится матч между «Спартак-2» и «Коломна». «Спартак-2» продолжает уверенно идти по турниру, занимая третью строчку в турнирной таблице, а вот «Коломна» находит себя в сложной ситуации, занимая 12-е место. Ожидается, что матч будет носить характер борьбы, и обе команды будут стремиться к победе. Однако исход встречи выглядит достаточно предсказуемым.

«Спартак-2»

«Спартак-2» продолжает показывать стабильную игру, не проигрывая в последних 6 матчах, что является свидетельством их хорошей формы. Команда забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах, при этом пропускает лишь 0.60 гола. Спартак-2 уверенно чувствует себя в атаке и имеет достаточный потенциал для того, чтобы забить несколько мячей против «Коломны», которая испытывает проблемы в обороне. На фоне стабильных побед и стабильной игры в атаке, «Спартак-2» является фаворитом встречи.

«Коломна»

«Коломна», в свою очередь, не может похвастаться хорошими результатами в последних матчах, не выиграв в последних 3 играх. Команда забивает лишь 0.80 гола за игру в последних 5 матчах и пропускает 1.40 гола за игру. Это указывает на проблемы как в атаке, так и в обороне. На выезде «Коломна» испытывает дополнительные сложности, что в очередной раз подтверждают их результаты. В игре против «Спартак-2» они могут столкнуться с проблемами в обороне и атаке, что значительно усложнит им задачу.

Факты о командах

«Спартак-2»

Не проигрывает в 6 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает 0.60 гола за игру

Занимает 3-е место в турнирной таблице

«Коломна»

Не выигрывает в 3 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Занимает 12-е место в турнирной таблице

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 8 Забитых мячей 1 4 В среднем за матч 0.5 6:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:6 Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур Коломна 0 : 6 Спартак-2 Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур Спартак-2 2 : 1 Коломна

Прогноз на матч «Спартак-2» – «Коломна»

«Спартак-2» подходит к матчу в отличной форме, показывая стабильность как в атаке, так и в обороне. На фоне слабых выступлений «Коломны», которая не может стабильно зарабатывать очки, «Спартак-2» выглядит явным фаворитом. Проблемы в атаке и обороне у «Коломны» делают еe уязвимой для сильных соперников, таких как «Спартак-2», который имеет достаточно сил для того, чтобы взять 3 очка в этой встрече. Исходя из текущей формы обеих команд, «Спартак-2» с высокой вероятностью одержит победу.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Спартак-2».

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