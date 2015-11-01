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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сочи - Спартак К
Сочи - Спартак К: обзор матча 01 ноября 2015
Сочи
01.11.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
3 : 2
Завершен
Спартак К
19'
О. Кожанов
70'
И. Сериков
86'
В. Ефимов
65'
А. Горюшкин
84'
В. Лабзин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Спартак К
Замена
А. Малахов
️️️️
М. Рогов
90'
Замена
А. Каюков
️️️️
В. Комисов
89'
ГОЛ! 3:2!
В. Ефимов
86'
84'
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Е. Худобко
Замена
В. Ефимов
️️️️
И. Горбунов
84'
84'
ГОЛ! 2:2!
В. Лабзин
Желтая карточка
М. Коваленко
74'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
С. Горбунов
70'
ГОЛ! 2:1!
И. Сериков
70'
69'
Желтая карточка
М. Сидоров
Замена
Д. Вихров
️️️️
О. Кожанов
66'
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Горюшкин
46'
Замена
М. Сидоров
️️️️
Л. Лацузбая
28'
Замена
К. Привалов
️️️️
И. Гердт
ГОЛ! 1:0!
О. Кожанов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Спартак К
23
Павел Сергеев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Александр Мясников
ЦЗ
8
Владислав Лабзин
ЦЗ
13
Андрей Чванов
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
88
Леван Лацузбая
ЦП
8
Евгений Худобко
ЦП
2
Илья Гердт
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
Спартак К
1
Азамат Шогенов
ВР
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
21
Шахбан Магомедалиев
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
17
Дмитрий Калабухов
АП
17
Кирилл Привалов
ЦФ
3-2-3-1-1
54
Генералов
17
Иванов
20
Горбунов
26
Луканченков
15
Коваленко
5
Сериков
31
Рогов
7
Песегов
17
Комисов
17
Горбунов
20
Кожанов
4-1-4-1
23
Сергеев
5
Мясников
8
Лабзин
13
Чванов
12
Ширяев
3
Соловей
7
Горюшкин
8
Худобко
2
Гердт
88
Лацузбая
18
Круподер
20
Кожанов
6
Вихров
6
Вихров
20
Кожанов
17
Горбунов
98
Ефимов
98
Ефимов
17
Горбунов
17
Комисов
23
Каюков
23
Каюков
17
Комисов
20
Горбунов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
20
Горбунов
31
Рогов
97
Малахов
97
Малахов
31
Рогов
88
Лацузбая
81
Сидоров
81
Сидоров
88
Лацузбая
2
Гердт
17
Привалов
17
Привалов
2
Гердт
8
Худобко
45
Кухарчук
45
Кухарчук
8
Худобко
Остались в запасе
Сочи
Спартак К
30
Антон Цветков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Точилин
21
Шахбан Магомедалиев
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
1
Азамат Шогенов
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Остались в запасе
30
Антон Цветков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
Остались в запасе
21
Шахбан Магомедалиев
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
1
Азамат Шогенов
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Статистика матча Сочи - Спартак К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
МСА Петровский
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