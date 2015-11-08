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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Коломна - Сочи
Коломна - Сочи: обзор матча 08 ноября 2015
Коломна
08.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
18'
И. Горбунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коломна - Сочи
90'
+1
Желтая карточка
Д. Вихров
88'
Замена
А. Каюков
️️️️
М. Рогов
86'
Замена
Е. Козлов
️️️️
С. Горбунов
80'
Замена
А. Малахов
️️️️
В. Комисов
74'
Замена
В. Ефимов
️️️️
И. Горбунов
67'
Замена
Д. Вихров
️️️️
О. Кожанов
Замена
С. Турченков
️️️️
И. Шамарин
66'
Желтая карточка
А. Воронков
54'
Желтая карточка
А. Савельев
51'
Замена
Д. Садиков
️️️️
А. Гадзаов
46'
Замена
А. Новичков
️️️️
С. Пчёлкин
46'
23'
Желтая карточка
О. Кожанов
18'
ГОЛ! 0:1!
И. Горбунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коломна
1
Алексей Карасевич
ВР
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
15
Роман Джигкаев
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
17
Алексей Воронков
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
10
Дмитрий Лушников
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Коломна
16
Арсен Гусейнов
ВР
6
Семен Рудоманов
ЦП
31
Андрей Спирин
ЦП
18
Артем Новичков
ЦП
12
Сергей Турченков
ЦФ
6
Станислав Рудоманов
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
3-5-1-1
1
Карасевич
4
Ерастов
2
Савельев
14
Шаюнов
17
Воронков
19
Никитянов
10
Лушников
25
Шамарин
35
Гадзаов
15
Джигкаев
8
Пчёлкин
3-2-3-1-1
54
Генералов
5
Сериков
20
Горбунов
26
Луканченков
17
Иванов
21
Филатов
17
Комисов
7
Песегов
31
Рогов
17
Горбунов
20
Кожанов
25
Шамарин
12
Турченков
12
Турченков
25
Шамарин
8
Пчёлкин
18
Новичков
18
Новичков
8
Пчёлкин
35
Гадзаов
11
Садиков
11
Садиков
35
Гадзаов
17
Горбунов
98
Ефимов
98
Ефимов
17
Горбунов
20
Кожанов
6
Вихров
6
Вихров
20
Кожанов
17
Комисов
97
Малахов
97
Малахов
17
Комисов
20
Горбунов
7
Козлов
7
Козлов
20
Горбунов
31
Рогов
23
Каюков
23
Каюков
31
Рогов
Остались в запасе
Коломна
Сочи
6
Семен Рудоманов
ЦП
6
Станислав Рудоманов
ЦФ
31
Андрей Спирин
ЦП
16
Арсен Гусейнов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
18
Артем Каташевский
ЦП
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
6
Семен Рудоманов
ЦП
6
Станислав Рудоманов
ЦФ
31
Андрей Спирин
ЦП
16
Арсен Гусейнов
ВР
Остались в запасе
18
Артем Каташевский
ЦП
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Коломна - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Смирнов
(Москва)
Стадион:
Труд
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