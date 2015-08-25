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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Сочи
ЦРФСО - Сочи: обзор матча 25 августа 2015
ЦРФСО
25.08.2015, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
45+1'
М. Петрусев
11'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦРФСО - Сочи
88'
Замена
В. Ефимов
️️️️
А. Ильин
85'
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Кулишев
Желтая карточка
И. Сапронов
78'
Замена
А. Прудников
️️️️
М. Терентьев
74'
Замена
Р. Стёпин
️️️️
А. Вшивцев
74'
73'
Желтая карточка
Е. Песегов
Желтая карточка
М. Ситдиков
73'
72'
Замена
Е. Козлов
️️️️
И. Горбунов
68'
Желтая карточка
М. Рогов
68'
Замена
Д. Вихров
️️️️
А. Каташевский
Замена
И. Сапронов
️️️️
М. Петрусев
66'
Замена
Н. Соколов
️️️️
С. Давыдов
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Петрусев
45'
+1
44'
Желтая карточка
С. Горбунов
Желтая карточка
М. Терентьев
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Кулишев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦРФСО
31
Алексей Березин
ВР
22
Сергей Чернецов
ЦЗ
4
Денис Прокопенко
ЦЗ
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
35
Александр Ильин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
ЦРФСО
55
Александр Радионов
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
18
Никита Соколов
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
9
Андрей Прудников
ЦФ
21
Игорь Сапронов
ЦФ
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Березин
3
Емельяненко
98
Блынду
37
Терентьев
4
Прокопенко
22
Чернецов
25
Ситдиков
88
Быков
10
Давыдов
8
Петрусев
23
Вшивцев
4-4-2
54
Генералов
20
Горбунов
17
Иванов
15
Коваленко
5
Сериков
35
Ильин
18
Каташевский
7
Песегов
31
Рогов
32
Кулишев
17
Горбунов
23
Вшивцев
8
Стёпин
8
Стёпин
23
Вшивцев
37
Терентьев
9
Прудников
9
Прудников
37
Терентьев
8
Петрусев
21
Сапронов
21
Сапронов
8
Петрусев
10
Давыдов
18
Соколов
18
Соколов
10
Давыдов
17
Горбунов
7
Козлов
7
Козлов
17
Горбунов
18
Каташевский
6
Вихров
6
Вихров
18
Каташевский
35
Ильин
98
Ефимов
98
Ефимов
35
Ильин
32
Кулишев
20
Кожанов
20
Кожанов
32
Кулишев
Остались в запасе
ЦРФСО
Сочи
6
Никита Панькевич
ЦЗ
15
Даниил Митин
ЦП
55
Александр Радионов
ВР
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
6
Никита Панькевич
ЦЗ
15
Даниил Митин
ЦП
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча ЦРФСО - Сочи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
СГАФКСТ
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