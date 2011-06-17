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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Факел
Торпедо Вл - Факел: обзор матча 17 июня 2011
Торпедо Вл
17.06.2011, пятница, 18:30
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Факел
68'
П. Втюрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Факел
Замена
С. Дубровин
️️️️
И. Семенов
+1
Желтая карточка
А. Кудряшов
Замена
А. Аброскин
️️️️
С. Егоров
Замена
Г. Челебадзе
️️️️
Д. Рустан
ГОЛ! 1:0!
П. Втюрин
Замена
М. Зимарев
️️️️
В. Макиев
Замена
П. Втюрин
️️️️
А. Делькин
Замена
И. Каратыгин
️️️️
С. Шалин
Замена
И. Логуа
️️️️
А. Козлов
Замена
Э. Янкаускас
️️️️
В. Еремеев
Желтая карточка
С. Цуканов
Желтая карточка
А. Ибрагимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
21
Валерий Макиев
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
17
Дэнис Рустан
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Торпедо Вл
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
15
Максим Зимарев
ЦП
23
Павел Втюрин
ЦФ
Факел
7
Ираклий Логуа
ПЗ
29
Эдгарас Янкаускас
ЦФ
64
Георгий Челебадзе
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
4-4-2
30
Епифанов
13
Шалин
25
Половинчук
39
Цуканов
33
Гермашов
21
Макиев
4
Фомин
7
Тюргашкин
8
Семенов
9
Малышев
90
Делькин
4-5-1
31
Дьяченко
19
Михалев
31
Ибрагимов
5
Зиновьев
3
Кудряшов
58
Егоров
17
Рустан
27
Бураков
44
Клопков
8
Еремеев
32
Козлов
8
Семенов
22
Дубровин
22
Дубровин
8
Семенов
13
Шалин
15
Каратыгин
15
Каратыгин
13
Шалин
21
Макиев
15
Зимарев
15
Зимарев
21
Макиев
90
Делькин
23
Втюрин
23
Втюрин
90
Делькин
8
Еремеев
29
Янкаускас
29
Янкаускас
8
Еремеев
17
Рустан
64
Челебадзе
64
Челебадзе
17
Рустан
32
Козлов
7
Логуа
7
Логуа
32
Козлов
58
Егоров
11
Аброскин
11
Аброскин
58
Егоров
Остались в запасе
Торпедо Вл
Факел
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Торпедо Вл - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Торпедо
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