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    Сергей Дубровин

    Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Дубровин
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ташкент
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 января 1982 (41 год)
    Рост 184
    Вес 82
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