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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сочи - Торпедо Вл
Сочи - Торпедо Вл: обзор матча 27 октября 2015
Сочи
27.10.2015, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
2 : 3
Завершен
Торпедо Вл
11'
И. Сериков
26'
М. Рогов
2'
А. Овечкин
57'
И. Зинин
66'
А. Боллоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Торпедо Вл
79'
Замена
С. Челидзе
️️️️
А. Овечкин
Замена
Е. Козлов
️️️️
С. Горбунов
76'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
И. Горбунов
69'
66'
ГОЛ! 2:3!
А. Боллоев
64'
Замена
Г. Гришин
️️️️
А. Гладышев
Замена
А. Каташевский
️️️️
В. Ефимов
62'
58'
Замена
С. Дубровин
️️️️
Д. Абызов
57'
ГОЛ! 2:2!
И. Зинин
46'
Замена
Е. Ларионов
️️️️
П. Втюрин
43'
Желтая карточка
С. Шалин
30'
Желтая карточка
Д. Абызов
30'
Замена
А. Туршаков
️️️️
Д. Шастов
27'
Желтая карточка
А. Айметдинов
ГОЛ! 2:1!
М. Рогов
26'
ГОЛ! 1:1!
И. Сериков
11'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Овечкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Торпедо Вл
1
Артем Ковешников
ВР
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
18
Дмитрий Абызов
ЦЗ
12
Андрей Гладышев
ЦЗ
91
Артур Айметдинов
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
10
Алан Боллоев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
93
Андрей Овечкин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Торпедо Вл
36
Иван Гончаров
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
24
Александр Туршаков
ЦЗ
32
Григорий Гришин
ЦЗ
8
Егор Ларионов
ЦП
29
Сандро Челидзе
ЦФ
37
Иван Голиков
ЦФ
3-2-3-1-1
54
Генералов
17
Иванов
20
Горбунов
26
Луканченков
15
Коваленко
5
Сериков
31
Рогов
7
Песегов
17
Комисов
17
Горбунов
98
Ефимов
3-2-2-2
1
Ковешников
12
Гладышев
91
Айметдинов
15
Каратыгин
13
Шалин
18
Абызов
10
Боллоев
7
Зинин
23
Втюрин
93
Овечкин
20
Горбунов
7
Козлов
7
Козлов
20
Горбунов
17
Горбунов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
17
Горбунов
98
Ефимов
18
Каташевский
18
Каташевский
98
Ефимов
23
Втюрин
8
Ларионов
8
Ларионов
23
Втюрин
6
Шастов
24
Туршаков
24
Туршаков
6
Шастов
12
Гладышев
32
Гришин
32
Гришин
12
Гладышев
93
Овечкин
29
Челидзе
29
Челидзе
93
Овечкин
18
Абызов
22
Дубровин
22
Дубровин
18
Абызов
Остались в запасе
Сочи
Торпедо Вл
97
Артем Малахов
ПВ
23
Алексей Каюков
ЦП
30
Антон Цветков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Точилин
36
Иван Гончаров
ВР
37
Иван Голиков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
97
Артем Малахов
ПВ
23
Алексей Каюков
ЦП
30
Антон Цветков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
Остались в запасе
36
Иван Гончаров
ВР
37
Иван Голиков
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Сочи - Торпедо Вл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Василий Тихонов
(Псков)
Стадион:
МСА Петровский
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