Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса

Пресс-служба FONBET Кубка России показала, какие памятные призы получили игроки, признанные лучшими в сегодняшних матчах турнира.

Вратарю «Рязани» Дэвиду Сангаре достались грибы с глазами. Ему вручили корзину с главными городскими ассоциациями после победы над тамбовским «Спартаком» в серии пенальти.

Дмитрия Доронина из «Красного Знамени» порадовали двумя банками суздальских солeных огурцов.

Герою матча «Динамо Киров» – «Амкар» Билалу Билалову дали трехлитровую банку вятского кваса. Таково вознаграждение за оформленный хет-трик.

Фото: телеграм-канал FONBET Кубка России