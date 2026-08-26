Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет

Защитник Владимир Гранат провел первый официальный матч за более чем 4 года.

39-летний футболист вышел в стартовом составе любительского клуба «Красное Знамя СиндЕкат» в гостевой игре 3-го раунда пути регионов FONBET Кубка России с «Торпедо-Владимир». Встреча закончилась со счетом 0:0, а по пенальти клуб из Ногинска одержал победу со счетом 9:8.

Гранат сыграл полный матч и реализовал свою попытку в послематчевой серии. Также он получил предупреждение за «демонстративное несогласие с решением арбитров».

В прошлый раз Гранат выходил на поле в официальном матче 30 апреля 2022 года в составе клуба «Олимп-Долгопрудный» в Первой лиге. После этого он играл только за любительские и медиаклубы.

С февраля 2024 года Гранат работал старшим тренером «Строгино». В конце июля 2026-го было объявлено о его уходе с этого поста.

Сейчас Гранат также работает в должности тренера команды U17 в академии «Спартака».