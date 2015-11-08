Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак К - Торпедо Вл
Спартак К - Торпедо Вл: обзор матча 08 ноября 2015
Спартак К
08.11.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо Вл
46'
В. Лабзин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак К - Торпедо Вл
90'
+1
Желтая карточка
А. Туршаков
Замена
М. Яковлев
️️️️
Е. Худобко
90'
Замена
И. Гердт
️️️️
М. Сидоров
90'
Желтая карточка
А. Мясников
86'
Замена
К. Привалов
️️️️
Д. Кухарчук
80'
73'
Замена
Е. Ларионов
️️️️
А. Гладышев
73'
Замена
Г. Гришин
️️️️
А. Овечкин
Желтая карточка
А. Горюшкин
68'
59'
Замена
С. Дубровин
️️️️
А. Боллоев
48'
Желтая карточка
С. Шалин
ГОЛ! 1:0!
В. Лабзин
46'
Желтая карточка
М. Сидоров
19'
6'
Желтая карточка
А. Боллоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
23
Павел Сергеев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
13
Андрей Чванов
ЦЗ
8
Владислав Лабзин
ЦЗ
5
Александр Мясников
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Евгений Худобко
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Торпедо Вл
1
Артем Ковешников
ВР
91
Артур Айметдинов
ЦЗ
24
Александр Туршаков
ЦЗ
12
Андрей Гладышев
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
10
Алан Боллоев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
93
Андрей Овечкин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Спартак К
1
Азамат Шогенов
ВР
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
21
Шахбан Магомедалиев
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
2
Илья Гердт
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
17
Кирилл Привалов
ЦФ
Торпедо Вл
36
Иван Гончаров
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
32
Григорий Гришин
ЦЗ
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
8
Егор Ларионов
ЦП
37
Иван Голиков
ЦФ
29
Сандро Челидзе
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Сергеев
12
Ширяев
8
Лабзин
5
Мясников
13
Чванов
3
Соловей
8
Худобко
45
Кухарчук
7
Горюшкин
81
Сидоров
18
Круподер
3-2-2-3
1
Ковешников
24
Туршаков
12
Гладышев
15
Каратыгин
13
Шалин
91
Айметдинов
10
Боллоев
7
Зинин
17
Гацко
23
Втюрин
93
Овечкин
8
Худобко
20
Яковлев
20
Яковлев
8
Худобко
45
Кухарчук
17
Привалов
17
Привалов
45
Кухарчук
81
Сидоров
2
Гердт
2
Гердт
81
Сидоров
93
Овечкин
32
Гришин
32
Гришин
93
Овечкин
12
Гладышев
8
Ларионов
8
Ларионов
12
Гладышев
10
Боллоев
22
Дубровин
22
Дубровин
10
Боллоев
Остались в запасе
Спартак К
Торпедо Вл
17
Дмитрий Калабухов
АП
21
Шахбан Магомедалиев
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
1
Азамат Шогенов
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
36
Иван Гончаров
ВР
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
37
Иван Голиков
ЦФ
29
Сандро Челидзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
17
Дмитрий Калабухов
АП
21
Шахбан Магомедалиев
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
1
Азамат Шогенов
ВР
Остались в запасе
36
Иван Гончаров
ВР
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
37
Иван Голиков
ЦФ
29
Сандро Челидзе
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Спартак К - Торпедо Вл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Александр Добролюбов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Урожай
Новости команд
Все
Спартак К
Торпедо Вл
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Спартак» Кострома – «Волна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Кубок России: шансы «Спартака Кострома» и «Волны» на победу в матче 6 раунда
2 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Спартак» Кострома – «Волна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Кубок России: шансы «Спартака Кострома» и «Волны» на победу в матче 6 раунда
2 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Торпедо Владимир» – «Красное Знамя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+