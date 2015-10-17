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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Домодедово
Торпедо Вл - Домодедово: обзор матча 17 октября 2015
Торпедо Вл
17.10.2015, суббота, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
2 : 2
Завершен
Домодедово
18'
И. Зинин
45'
Д. Волкотруб (АГ)
41'
Е. Гаврюк
61'
Е. Гаврюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Домодедово
89'
Замена
Д. Куделин
️️️️
И. Сапожников
Замена
С. Челидзе
️️️️
А. Туршаков
87'
Замена
Е. Ларионов
️️️️
А. Гацко
80'
Замена
П. Втюрин
️️️️
А. Овечкин
75'
73'
Замена
С. Яшин
️️️️
Е. Гаврюк
Замена
Г. Гришин
️️️️
А. Гладышев
71'
Замена
А. Боллоев
️️️️
Д. Шастов
68'
61'
ГОЛ! 2:2!
Е. Гаврюк
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Волкотруб
45'
41'
ГОЛ! 1:1!
Е. Гаврюк
Желтая карточка
А. Рудаков
23'
ГОЛ! 1:0!
И. Зинин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Артем Ковешников
ВР
24
Александр Туршаков
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
12
Андрей Гладышев
ЦЗ
91
Артур Айметдинов
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
93
Андрей Овечкин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
2
Илья Сапожников
ЦЗ
16
Тимур Бураев
ЦЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
99
Александр Сапронов
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Торпедо Вл
33
Артем Романов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
32
Григорий Гришин
ЦЗ
10
Алан Боллоев
ЦП
8
Егор Ларионов
ЦП
29
Сандро Челидзе
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
8
Дмитрий Куделин
ЦП
17
Антон Попов
ЦП
77
Егор Васильев
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
14
Руслан Мурадов
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
3-2-1-2
1
Ковешников
12
Гладышев
91
Айметдинов
15
Каратыгин
6
Шастов
13
Шалин
7
Зинин
17
Гацко
93
Овечкин
3-2-4-1
1
Волкотруб
16
Бураев
15
Самохвалов
55
Коротков
9
Большаков
2
Сапожников
21
Липаткин
10
Заикин
2
Кирисов
99
Сапронов
10
Гаврюк
12
Гладышев
32
Гришин
32
Гришин
12
Гладышев
6
Шастов
10
Боллоев
10
Боллоев
6
Шастов
17
Гацко
8
Ларионов
8
Ларионов
17
Гацко
24
Туршаков
29
Челидзе
29
Челидзе
24
Туршаков
93
Овечкин
23
Втюрин
23
Втюрин
93
Овечкин
2
Сапожников
8
Куделин
8
Куделин
2
Сапожников
10
Гаврюк
18
Яшин
18
Яшин
10
Гаврюк
Остались в запасе
Торпедо Вл
Домодедово
33
Артем Романов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Дурнев
17
Антон Попов
ЦП
77
Егор Васильев
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
14
Руслан Мурадов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Остались в запасе
33
Артем Романов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
Остались в запасе
17
Антон Попов
ЦП
77
Егор Васильев
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
14
Руслан Мурадов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Торпедо Вл - Домодедово
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Информация о матче
Главный судья:
Илья Бугров
(Рыбинск)
Стадион:
Торпедо
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