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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Сочи
Торпедо Вл - Сочи: обзор матча 04 августа 2015
Торпедо Вл
04.08.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
21'
П. Втюрин
32'
А. Рудаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Сочи
Замена
И. Голиков
️️️️
А. Гацко
89'
Желтая карточка
А. Айметдинов
82'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Е. Ларионов
82'
Желтая карточка
С. Челидзе
80'
Замена
Д. Шастов
️️️️
А. Боллоев
80'
79'
Замена
В. Ефимов
️️️️
И. Горбунов
Замена
С. Челидзе
️️️️
П. Втюрин
79'
66'
Замена
В. Комисов
️️️️
А. Каташевский
Замена
А. Айметдинов
️️️️
С. Дубровин
63'
61'
Замена
Е. Козлов
️️️️
М. Рогов
58'
Желтая карточка
М. Коваленко
54'
Желтая карточка
И. Горбунов
54'
Замена
А. Малахов
️️️️
А. Ильин
ГОЛ! 2:0!
А. Рудаков
32'
ГОЛ! 1:0!
П. Втюрин
21'
Желтая карточка
А. Ковешников
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Артем Ковешников
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
24
Александр Туршаков
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
8
Егор Ларионов
ЦП
10
Алан Боллоев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
23
Павел Втюрин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Торпедо Вл
36
Иван Гончаров
ВР
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
12
Андрей Гладышев
ЦЗ
91
Артур Айметдинов
ЦЗ
32
Григорий Гришин
ЦЗ
29
Сандро Челидзе
ЦФ
37
Иван Голиков
ЦФ
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
5
Павел Деревягин
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
3-2-3-2
1
Ковешников
24
Туршаков
89
Рудаков
15
Каратыгин
22
Дубровин
13
Шалин
8
Ларионов
10
Боллоев
7
Зинин
17
Гацко
23
Втюрин
4-4-2
54
Генералов
20
Горбунов
17
Иванов
15
Коваленко
5
Сериков
18
Каташевский
35
Ильин
7
Песегов
31
Рогов
32
Кулишев
17
Горбунов
10
Боллоев
6
Шастов
6
Шастов
10
Боллоев
23
Втюрин
29
Челидзе
29
Челидзе
23
Втюрин
8
Ларионов
12
Гладышев
12
Гладышев
8
Ларионов
22
Дубровин
91
Айметдинов
91
Айметдинов
22
Дубровин
17
Гацко
37
Голиков
37
Голиков
17
Гацко
18
Каташевский
17
Комисов
17
Комисов
18
Каташевский
31
Рогов
7
Козлов
7
Козлов
31
Рогов
17
Горбунов
98
Ефимов
98
Ефимов
17
Горбунов
35
Ильин
97
Малахов
97
Малахов
35
Ильин
Остались в запасе
Торпедо Вл
Сочи
36
Иван Гончаров
ВР
32
Григорий Гришин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Дурнев
5
Павел Деревягин
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
36
Иван Гончаров
ВР
32
Григорий Гришин
ЦЗ
Остались в запасе
5
Павел Деревягин
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Торпедо Вл - Сочи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Торпедо
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