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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Химки
Торпедо Вл - Химки: обзор матча 28 июля 2015
Торпедо Вл
28.07.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Химки
86'
Замена
В. Соколов
️️️️
М. Гащенков
Замена
А. Боллоев
️️️️
А. Гацко
83'
75'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
М. Маркосов
68'
Замена
К. Родионов
️️️️
Н. Кирсанов
Замена
А. Айметдинов
️️️️
С. Дубровин
67'
Замена
Р. Пуков
️️️️
Е. Ларионов
54'
46'
Замена
М. Широков
️️️️
И. Кузьмичев
Замена
П. Втюрин
️️️️
С. Челидзе
46'
Замена
С. Шалин
️️️️
Г. Гришин
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Артем Ковешников
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
18
Дмитрий Абызов
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
24
Александр Туршаков
ЦЗ
32
Григорий Гришин
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
8
Егор Ларионов
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
29
Сандро Челидзе
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Торпедо Вл
33
Артем Романов
ВР
91
Артур Айметдинов
ЦЗ
12
Андрей Гладышев
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
27
Руслан Пуков
ЦП
10
Алан Боллоев
ЦП
23
Павел Втюрин
ЦФ
Химки
22
Евгений Пузин
ВР
18
Максим Ануфриев
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
13
Станислав Ефимов
ЦП
4
Владимир Соколов
ЦП
77
Максим Широков
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
3-2-2-2
1
Ковешников
24
Туршаков
32
Гришин
15
Каратыгин
22
Дубровин
89
Рудаков
8
Ларионов
7
Зинин
17
Гацко
29
Челидзе
2-2-3-1-2
1
Цицилин
5
Шумских
26
Чернышов
9
Лапин
27
Заика
4
Тюнин
53
Казаев
77
Гащенков
10
Кирсанов
9
Маркосов
11
Кузьмичев
8
Ларионов
27
Пуков
27
Пуков
8
Ларионов
22
Дубровин
91
Айметдинов
91
Айметдинов
22
Дубровин
17
Гацко
10
Боллоев
10
Боллоев
17
Гацко
32
Гришин
13
Шалин
13
Шалин
32
Гришин
29
Челидзе
23
Втюрин
23
Втюрин
29
Челидзе
77
Гащенков
4
Соколов
4
Соколов
77
Гащенков
9
Маркосов
9
Дворников
9
Дворников
9
Маркосов
11
Кузьмичев
77
Широков
77
Широков
11
Кузьмичев
10
Кирсанов
22
Родионов
22
Родионов
10
Кирсанов
Остались в запасе
Торпедо Вл
Химки
33
Артем Романов
ВР
12
Андрей Гладышев
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Дурнев
13
Станислав Ефимов
ЦП
18
Максим Ануфриев
ЦЗ
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
33
Артем Романов
ВР
12
Андрей Гладышев
ЦЗ
Остались в запасе
13
Станислав Ефимов
ЦП
18
Максим Ануфриев
ЦЗ
22
Евгений Пузин
ВР
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Торпедо Вл - Химки
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
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Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Торпедо
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