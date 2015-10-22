Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Химки - Торпедо Вл
Химки - Торпедо Вл: обзор матча 22 октября 2015
Химки
22.10.2015, четверг, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо Вл
66'
Н. Тюнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Торпедо Вл
Желтая карточка
Н. Кирсанов
90'
+1
90'
Замена
Г. Гришин
️️️️
Е. Ларионов
Замена
С. Ефимов
️️️️
Я. Казаев
90'
Замена
А. Ярковой
️️️️
Н. Лапин
88'
80'
Желтая карточка
Д. Абызов
80'
Замена
С. Челидзе
️️️️
А. Айметдинов
Желтая карточка
Н. Лапин
77'
Замена
В. Соколов
️️️️
Ф. Дворников
75'
74'
Замена
А. Боллоев
️️️️
П. Втюрин
71'
Желтая карточка
Е. Ларионов
70'
Замена
А. Туршаков
️️️️
А. Гацко
68'
Замена
Е. Ларионов
️️️️
А. Гладышев
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
К. Родионов
68'
ГОЛ! 1:0!
Н. Тюнин
66'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
М. Гащенков
60'
41'
Желтая карточка
А. Гацко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Торпедо Вл
1
Артем Ковешников
ВР
18
Дмитрий Абызов
ЦЗ
91
Артур Айметдинов
ЦЗ
12
Андрей Гладышев
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
93
Андрей Овечкин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Химки
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
77
Максим Широков
ЦП
13
Станислав Ефимов
ЦП
4
Владимир Соколов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Торпедо Вл
36
Иван Гончаров
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
24
Александр Туршаков
ЦЗ
32
Григорий Гришин
ЦЗ
8
Егор Ларионов
ЦП
10
Алан Боллоев
ЦП
29
Сандро Челидзе
ЦФ
3-2-3-2
1
Цицилин
5
Шумских
22
Родионов
26
Чернышов
27
Заика
9
Лапин
77
Гащенков
53
Казаев
4
Тюнин
9
Маркосов
9
Дворников
3-2-1-3
1
Ковешников
12
Гладышев
89
Рудаков
15
Каратыгин
13
Шалин
91
Айметдинов
7
Зинин
17
Гацко
23
Втюрин
93
Овечкин
53
Казаев
13
Ефимов
13
Ефимов
53
Казаев
9
Дворников
4
Соколов
4
Соколов
9
Дворников
77
Гащенков
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
77
Гащенков
22
Родионов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
22
Родионов
9
Лапин
89
Ярковой
89
Ярковой
9
Лапин
12
Гладышев
8
Ларионов
8
Ларионов
12
Гладышев
17
Гацко
24
Туршаков
24
Туршаков
17
Гацко
23
Втюрин
10
Боллоев
10
Боллоев
23
Втюрин
91
Айметдинов
29
Челидзе
29
Челидзе
91
Айметдинов
Ларионов
32
Гришин
32
Гришин
Ларионов
Остались в запасе
Химки
Торпедо Вл
77
Максим Широков
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
36
Иван Гончаров
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
77
Максим Широков
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
36
Иван Гончаров
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Химки - Торпедо Вл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
Новости команд
Все
Химки
Торпедо Вл
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Торпедо Владимир» – «Красное Знамя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+