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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Карелия - Торпедо Вл
Карелия - Торпедо Вл: обзор матча 21 сентября 2015
Карелия
21.09.2015, понедельник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо Вл
23'
В. Решетнев
67'
А. Апатин (П)
90+1'
Е. Ховченин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карелия - Торпедо Вл
ГОЛ! 3:0!
Е. Ховченин
90'
+1
Желтая карточка
А. Апатин
90'
Замена
Е. Ховченин
️️️️
И. Кириллов
90'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Т. Корнышев
90'
85'
Замена
С. Челидзе
️️️️
А. Гладышев
85'
Замена
Е. Ларионов
️️️️
А. Овечкин
Замена
И. Гаврилин
️️️️
А. Полунин
78'
75'
Желтая карточка
И. Зинин
Желтая карточка
Е. Кострюхин
75'
71'
Замена
П. Втюрин
️️️️
А. Гацко
Замена
Е. Кострюхин
️️️️
Н. Смирнов
69'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Апатин
67'
58'
Замена
А. Айметдинов
️️️️
С. Дубровин
46'
Замена
В. Малышев
️️️️
А. Боллоев
ГОЛ! 1:0!
В. Решетнев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
8
Никита Смирнов
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
14
Александр Несмачных
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
17
Андрей Полунин
ЦП
27
Антон Апатин
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Торпедо Вл
1
Артем Ковешников
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
24
Александр Туршаков
ЦЗ
12
Андрей Гладышев
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
10
Алан Боллоев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
93
Андрей Овечкин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Карелия
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
18
Егор Кострюхин
ЦП
11
Игорь Гаврилин
ЦП
10
Евгений Ховченин
ЦФ
88
Михаил Коркин
ЦФ
Торпедо Вл
33
Артем Романов
ВР
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
91
Артур Айметдинов
ЦЗ
8
Егор Ларионов
ЦП
29
Сандро Челидзе
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
3-2-4-1
28
Федоров
2
Решетнев
14
Несмачных
9
Киселев
3
Кадеев
8
Смирнов
17
Полунин
87
Протасов
27
Корнышев
27
Апатин
12
Кириллов
3-2-2-2
1
Ковешников
12
Гладышев
89
Рудаков
15
Каратыгин
13
Шалин
22
Дубровин
10
Боллоев
7
Зинин
17
Гацко
93
Овечкин
12
Кириллов
10
Ховченин
10
Ховченин
12
Кириллов
27
Корнышев
5
Гладышев
5
Гладышев
27
Корнышев
8
Смирнов
18
Кострюхин
18
Кострюхин
8
Смирнов
17
Полунин
11
Гаврилин
11
Гаврилин
17
Полунин
12
Гладышев
29
Челидзе
29
Челидзе
12
Гладышев
93
Овечкин
8
Ларионов
8
Ларионов
93
Овечкин
22
Дубровин
91
Айметдинов
91
Айметдинов
22
Дубровин
10
Боллоев
9
Малышев
9
Малышев
10
Боллоев
17
Гацко
23
Втюрин
23
Втюрин
17
Гацко
Остались в запасе
Карелия
Торпедо Вл
79
Егор Павлов
ВР
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
88
Михаил Коркин
ЦФ
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
33
Артем Романов
ВР
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
79
Егор Павлов
ВР
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
88
Михаил Коркин
ЦФ
Остались в запасе
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
33
Артем Романов
ВР
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Карелия - Торпедо Вл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Геннадий Аношин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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