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    Валерий Малышев

    Нападающий
    Имя Валерий
    Отчество Михайлоич
    Фамилия Малышев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Владимир
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 марта 1980 (42 года)
    Рост 186
    Вес 74
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