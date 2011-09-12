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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Луч
Факел - Луч: обзор матча 12 сентября 2011
Факел
12.09.2011, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 3
Завершен
Луч
12'
А. Акопянц
14'
М. Кристич
85'
А. Алхазов
88'
А. Алхазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Луч
ГОЛ! 1:3!
А. Алхазов
Пас отдал
Ю. Газинский
ГОЛ! 1:2!
А. Алхазов
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
Д. Клопков
Замена
Д. Дедечко
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
Д. Клопков
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Шишелов
Замена
С. Резников
️️️️
Д. Семочко
Замена
А. Аброскин
️️️️
Д. Кириленко
Желтая карточка
С. Хабаров
Замена
А. Алхазов
️️️️
К. Оганян
Замена
А. Кусов
️️️️
М. Федоров
Желтая карточка
М. Федоров
14'
ГОЛ! 1:1!
М. Кристич
ГОЛ! 1:0!
А. Акопянц
Пас отдал
Д. Кириленко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
33
Денис Кириленко
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Луч
70
Александр Котляров
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
18
Максим Федоров
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
29
Карэн Оганян
ЦФ
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
17
Дэнис Рустан
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
11
Александр Аброскин
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
6
Станислав Резников
ЦП
20
Алан Кусов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-5-1
31
Дьяченко
33
Гапон
43
Логашов
5
Эдиев
15
Житников
36
Акопянц
33
Кириленко
78
Кантонистов
44
Клопков
20
Хабаров
55
Шишелов
3-2-4-1
70
Котляров
2
Засеев
3
Удалый
14
Альмирон
25
Семочко
5
Кристич
4
Славнов
18
Газинский
6
Свежов
18
Федоров
29
Оганян
44
Клопков
15
Лайзанс
15
Лайзанс
44
Клопков
33
Кириленко
11
Аброскин
11
Аброскин
33
Кириленко
55
Шишелов
32
Козлов
32
Козлов
55
Шишелов
25
Семочко
6
Резников
6
Резников
25
Семочко
18
Федоров
20
Кусов
20
Кусов
18
Федоров
6
Свежов
69
Дедечко
69
Дедечко
6
Свежов
29
Оганян
13
Алхазов
13
Алхазов
29
Оганян
Остались в запасе
Факел
Луч
17
Дэнис Рустан
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
25
Эмилиан Долха
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Сарсания
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
Остались в запасе
17
Дэнис Рустан
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
25
Эмилиан Долха
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Факел - Луч
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
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