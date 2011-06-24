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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Cибирь
Факел - Cибирь: обзор матча 24 июня 2011
Факел
24.06.2011, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 3
Завершен
Cибирь
18'
В. Шумуликоски
82'
Т. Чижек
86'
М. Астафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Cибирь
Замена
С. Игнатьев
️️️️
М. Астафьев
Замена
Л. Зуев
️️️️
И. Нагибин
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Д. Акимов
ГОЛ! 0:3!
М. Астафьев
Желтая карточка
Г. Челебадзе
Замена
С. Егоров
️️️️
И. Логуа
ГОЛ! 0:2!
Т. Чижек
Замена
Г. Челебадзе
️️️️
В. Еремеев
Замена
Т. Чижек
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
А. Козлов
️️️️
Э. Янкаускас
Замена
В. Еремеев
️️️️
Д. Шестаков
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Желтая карточка
С. Хабаров
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Шумуликоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
21
Дмитрий Шестаков
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
29
Эдгарас Янкаускас
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Факел
8
Владимир Еремеев
ЛП
58
Сергей Егоров
ПП
64
Георгий Челебадзе
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Cибирь
27
Сергей Игнатьев
ЛП
22
Томаш Чижек
ЛП
23
Леонид Зуев
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
4-3-1-2
31
Дьяченко
19
Михалев
31
Ибрагимов
5
Зиновьев
7
Логуа
27
Бураков
44
Клопков
20
Хабаров
21
Шестаков
11
Аброскин
29
Янкаускас
4-4-2
22
Цыган
4
Чичерин
80
Климов
4
Халиуллин
4
Выходил
4
Астафьев
5
Шумуликоски
9
Нагибин
32
Скороходов
8
Кармазиненко
98
Акимов
Еремеев
64
Челебадзе
64
Челебадзе
Еремеев
21
Шестаков
8
Еремеев
8
Еремеев
21
Шестаков
7
Логуа
58
Егоров
58
Егоров
7
Логуа
29
Янкаускас
32
Козлов
32
Козлов
29
Янкаускас
98
Акимов
8
Сысуев
8
Сысуев
98
Акимов
4
Астафьев
27
Игнатьев
27
Игнатьев
4
Астафьев
8
Кармазиненко
22
Чижек
22
Чижек
8
Кармазиненко
9
Нагибин
23
Зуев
23
Зуев
9
Нагибин
Остались в запасе
Факел
Cибирь
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Факел - Cибирь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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