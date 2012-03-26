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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Факел
Химки - Факел: обзор матча 26 марта 2012
Химки
26.03.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, группа B, 39 тур
1 : 3
Завершен
Факел
74'
Д. Мицейка
49'
А. Аброскин
53'
В. Еремеев
72'
П. Гицелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Факел
Замена
А. Бураков
️️️️
Л. Кантонистов
Замена
В. Романенко
️️️️
Х. Мамтов
ГОЛ! 1:3!
Д. Мицейка
Пас отдал
С. Дебле
ГОЛ! 0:3!
П. Гицелов
Пас отдал
В. Еремеев
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
С. Хабаров
Замена
Д. Рыжов
️️️️
А. Алексанян
Желтая карточка
П. Гицелов
ГОЛ! 0:2!
В. Еремеев
Пас отдал
Л. Кантонистов
ГОЛ! 0:1!
А. Аброскин
Желтая карточка
А. Денисов
Желтая карточка
В. Воскобойников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
8
Серж Дебле
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
3-2-3-2
25
Нигматуллин
88
Наваловский
19
Алексанян
16
Мицейка
6
Шумейко
13
Тимофеев
8
Дебле
22
Кузнецов
3
Воронкин
9
Воскобойников
9
Мамтов
4-4-1-1
25
Долха
15
Житников
19
Михалев
71
Денисов
33
Гапон
20
Хабаров
78
Кантонистов
44
Клопков
8
Еремеев
83
Гицелов
11
Аброскин
9
Мамтов
77
Романенко
77
Романенко
9
Мамтов
19
Алексанян
63
Рыжов
63
Рыжов
19
Алексанян
20
Хабаров
10
Гаврюк
10
Гаврюк
20
Хабаров
78
Кантонистов
27
Бураков
27
Бураков
78
Кантонистов
Остались в запасе
Химки
Факел
15
Александр Каракин
ЦЗ
26
Владимир Сулейманов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
15
Юрис Лайзанс
АП
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
15
Александр Каракин
ЦЗ
26
Владимир Сулейманов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
Остались в запасе
36
Андрей Акопянц
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
15
Юрис Лайзанс
АП
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Химки - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
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