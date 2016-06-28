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    Артем Воронкин

    #3 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Воронкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Стоимость:
    € 150
    тыс
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