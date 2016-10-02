|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|11
|0
|0
|0
|0
|Нефтехимик
|7
|1
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2017
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|10.05.2017
|1' -71'
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|30'
|29.04.2017
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|9'
|17.04.2017
|46' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|88'
|08.04.2017
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|43' 90'
|01.04.2017
|46' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|69'
|26.03.2017
|54' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|22.10.2016
|1' -46'
|Спартак-2 (Москва)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|15.10.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|02.10.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|26.09.2016
|75' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.09.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|3:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.09.2016
|80' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.08.2016
|67' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|17.08.2016
|28' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.08.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|06.08.2016
|78' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|31.07.2016
|1' -33'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:3
|Мордовия (Саранск)
|27.07.2016
|66' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.07.2016
|1' -46'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Химки (Химки)
|16.07.2016
|1' -75'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.07.2016
|1' -37'
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)