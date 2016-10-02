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    Артем Воронкин - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Воронкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 11 0 0 0 0
    Нефтехимик 7 1 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2017 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 Тамбов (Тамбов)
    10.05.2017 1' -71' Тюмень (Тюмень) 2:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    30'
    29.04.2017 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    9'
    17.04.2017 46' -90' Сокол (Саратов) 1:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    88'
    08.04.2017 1' -90' Факел (Воронеж) 3:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    43' 90'
    01.04.2017 46' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    69'
    26.03.2017 54' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    22.10.2016 1' -46' Спартак-2 (Москва) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    15.10.2016 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Луч (Владивосток)
    02.10.2016 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    26.09.2016 75' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.09.2016 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Балтика (Калининград)
    10.09.2016 Был в запасе Динамо (Москва) 3:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.09.2016 80' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    28.08.2016 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    21.08.2016 67' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    17.08.2016 28' -90' Сокол (Саратов) 2:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    13.08.2016 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Факел (Воронеж)
    06.08.2016 78' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    31.07.2016 1' -33' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:3 Мордовия (Саранск)
    27.07.2016 66' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.07.2016 1' -46' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Химки (Химки)
    16.07.2016 1' -75' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.07.2016 1' -37' Тамбов (Тамбов) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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