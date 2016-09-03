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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Енисей
СКА-Хабаровск - Енисей: обзор матча 03 сентября 2016
СКА-Хабаровск
03.09.2016, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
78'
Н. Калинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Енисей
Желтая карточка
А. Криворучко
90'
+1
90'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Ломакин
Замена
А. Воронкин
️️️️
А. Кацаев
80'
79'
Замена
Нивалдо
️️️️
М. Семакин
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинский
78'
75'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Алиев
Замена
Н. Калинский
️️️️
П. Карасев
72'
Замена
М. Казанков
️️️️
А. Кобялко
59'
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Димидко
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Эдуард Булия
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
27
Павел Рожков
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
3-1-3-3
55
Криворучко
3
Удалый
5
Эдиев
5
Микуцкис
18
Карасев
2
Димидко
69
Дедечко
10
Кацаев
26
Черевко
22
Кобялко
91
Булия
3-2-4-1
1
Вавилин
4
Чичерин
23
Васильев
35
Гультяев
64
Ланин
27
Рожков
33
Камеш
14
Семакин
90
Ломакин
10
Алиев
0
Малоян
22
Кобялко
60
Казанков
60
Казанков
22
Кобялко
2
Димидко
10
Никифоров
10
Никифоров
2
Димидко
18
Карасев
78
Калинский
78
Калинский
18
Карасев
10
Кацаев
3
Воронкин
3
Воронкин
10
Кацаев
10
Алиев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
10
Алиев
90
Ломакин
32
Козлов
32
Козлов
90
Ломакин
14
Семакин
6
Нивалдо
6
Нивалдо
14
Семакин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Енисей
56
Александр Довбня
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Александр Григорян
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
8
Егор Иванов
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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