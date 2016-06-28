Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Криворучко

    Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Криворучко
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 191
    Вес 82
    • Читайте нас: 
    11