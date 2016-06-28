Голкипер «Анжи» перешел в «СКА-Хабаровск»

Вратарь Александр Криворучко, который выступал в составе «Анжи», перешел в «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Его контракт с клубом истек этим летом, поэтому в хабаровскую команду он перебрался свободным агентом. Криворучко перешел в «Анжи» летом 2014 года и с тех пор сыграл за махачкалинский клуб только четыре матча. Вторую половину прошлого сезона он провел в «Томи», где из 11 матчей семь отыграл на ноль.

Также состав «СКА-Хабаровска» пополнили полузащитники Александр Черевко, перешедший из «Томи», Алексей Друзин из «Оренбурга» и нападающие Максим Казанков из «Луча-Энергии» и Эдуард Булия из «Шинника».

Кроме того, продлили соглашения с клубом Руслан Корян, Адлан Кацаев, Томас Микуцкис, Исмаил Эдиев, Игорь Удалый, Андрей Киреев, Владислав Никифоров, Давид Озманов, Артем Воронкин, Павел Карасев.