Александр Криворучко о матче с ЦСКА: «Сегодня у нас была команда»

Голкипер «Анжи» Александр Криворучко после игры с ЦСКА высказал мнение, что это был лучший матч махачкалинской команды в первых трех турах.



«Как пропустили? По горячим следам тяжело разобрать эпизод. У ЦСКА Фернандес очень хорошо подключается к атакам. Наши защитники слишком сместились в середину, не успели перестроиться. Фернандес получил мяч, пробил. Думаю, мы просто не успели войти в игру. Сразу получили холодный душ. Считаю, после этого выглядели достойно. Во втором были единой командой, атаковали,могли забить.

Сегодня у нас была команда, которая может добиваться результата, которая имеет дух, которая умеет биться. Думаю, мы всем это показали. С таким отношением мы – на правильном пути и добьемся тех результатов, которых от нас ждут наши болельщики»,- приводит слова Криворучко официальный сатй «Анжи».