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Александр Криворучко о матче с ЦСКА: «Сегодня у нас была команда»

2 августа 2015, 09:18
5

Голкипер «Анжи» Александр Криворучко после игры с ЦСКА высказал мнение, что это был лучший матч махачкалинской команды в первых трех турах.


«Как пропустили? По горячим следам тяжело разобрать эпизод. У ЦСКА Фернандес очень хорошо подключается к атакам. Наши защитники слишком сместились в середину, не успели перестроиться. Фернандес получил мяч, пробил. Думаю, мы просто не успели войти в игру. Сразу получили холодный душ. Считаю, после этого выглядели достойно. Во втором были единой командой, атаковали,могли забить.
Сегодня у нас была команда, которая может добиваться результата, которая имеет дух, которая умеет биться. Думаю, мы всем это показали. С таким отношением мы – на правильном пути и добьемся тех результатов, которых от нас ждут наши болельщики»,- приводит слова Криворучко официальный сатй «Анжи».
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Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи ЦСКА Криворучко Александр
Комментарии (5)
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Portugal_fan7
1438498789
Анжи пока слабо стартует в РФПЛ , хотя пока рано делать выводы , а вот ЦСКА показал хороший старт в сезоне, но на обыгрывать Спарту и попадать в ЛЧ.
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makkie
1438500068
Фамилия для кипера говорящая)
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rudik3077
1438501623
анжи еще покажет!!!!!!
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vitaliy777
1438502206
Футбол это игра, а игру надо показывать здесь и сейчас и времени на расскачку никто не даст, особенно ЦСКА, думаю что тренер психологически не правильно подготовил команду...
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batik7_real_madrid_
1438505989
Вратарь "Криворучко" , лучше бы Кержаков , тут хотя бы в фамили нет иронии.
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