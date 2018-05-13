Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Криворучко - статистика

Завершил карьеру
23 сентября 1984 (41), Москва
#55 | Вратарь
191 см | 82 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
5
-7
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
6 : 0
13.05.2018
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
05.05.2018
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
1 : 0
30.04.2018
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
22.04.2018
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
2 : 0
15.04.2018
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
07.04.2018
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0 : 0
31.03.2018
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
17.03.2018
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
1 : 0
11.03.2018
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
04.03.2018
Тосно
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
4 : 0
03.12.2017
СКА-Хабаровск
1' - 27'
27'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
27.11.2017
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
2 : 4
18.11.2017
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
05.11.2017
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
4 : 1
29.10.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
21.10.2017
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
14.10.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
30.09.2017
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар-Пермь
3 : 0
25.09.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
17.09.2017
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1 : 1
11.09.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
27.08.2017
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тосно
0 : 0
18.08.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
13.08.2017
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
08.08.2017
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
1 : 0
05.08.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
2 : 0
29.07.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1 : 0
24.07.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
16.07.2017
Зенит
Был в запасе
Главные новости
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
3
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
3
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
5
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
2
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
Вчера, 19:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+